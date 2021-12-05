В Анкаре не связывают поставки Bayraktar с напряженностью между Москвой и Киевом

АНКАРА, 5 декабря. /ТАСС/. Поставки турецких ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar на Украину не связаны с напряженностью между Москвой и Киевом. С таким утверждением выступил в воскресенье глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
"Мы продали Украине партию БПЛА. Нет такого, что сейчас мы продаем [БПЛА], когда есть напряженность с Россией. Были договоренности по партии, о которой говорили с самого начала. У Украины были определенные производственные и инвестиционные проекты. <...> Это не связано с последними событиями. Не должно складываться мнение, что Турция отправляет Украине БПЛА из-за напряженности [с Россией]", - сказал Демир в интервью газете Milliyet.
Между тем Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранее подтвердил, что украинские военные 26 октября впервые применили в Донбассе поставленный Анкарой беспилотный летательный аппарат "Байрактар". Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что "Байрактары" всегда поднимаются в воздух с боевым боекомплектом и применяются там, "где необходимо усиление".
Нарушение минских соглашений
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета этой международной организации в Вене подчеркнул, что применение такой техники запрещено минскими соглашениями, а также не допускается мерами по усилению режима тишины, согласованными в июле 2020 года. Обеспокоенность в связи с сообщениями о применении украинскими вооруженными силами беспилотника "Байрактар" выразили внешнеполитические ведомства Германии и Франции.
Кроме того, в пятницу президент РФ Владимир Путин провел переговоры с турецким партнером Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы российский лидер указал на то, что Украина продолжает деструктивную линию, цель которой - срыв минских соглашений, о чем свидетельствует провокационная активность Вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов "Байрактар", которые ранее Киеву поставила Анкара. При обсуждении проблематики внутриукраинского кризиса также было отмечено, что важно полностью и неукоснительно соблюдать Комплекс мер по выполнению минский соглашений, который был подписан в 2015 году, и другие договоренности, в том числе в "нормандском формате".
"Байрактар" - ударный беспилотник турецкого производства с радиусом действия 150 км, крейсерской скоростью 130 км/ч и полезной нагрузкой до 50 кг. Он оснащен системой автоматического взлета и посадки. Киев еще в 2019 году закупил и провел их испытания.
Сотрудничество России и Турции
Турция и Россия активно сотрудничают в сфере оборонной промышленности, включая вопрос создания турецкого истребителя TF-X, сообщил.
"В наших переговорах с Российской Федерацией много пунктов сотрудничества, они включают в себя некоторые вопросы, связанные [с созданием] национальных боевых самолетов [TF-X]. Поскольку национальный реактивный самолет TF-X выйдет из ангара в 2023 году, существует выбранный нами тип двигателя, и есть определенные системы. Но со временем будет поэтапный процесс замены, разработки, обновления и локализации определенных систем. В ходе этого процесса также могут состояться переговоры с российской стороной о конкретных системах локализации. Сейчас речь идет не о таком большом числе деталей", - сказал он.
Турция рассчитывает, что эффективность разрабатываемых Анкарой систем ПВО Siper будет схожа с С-400 или превосходить их.
"У системы ПВО Siper есть конечная версия, и мы движемся к ней поэтапно <...> Конечная версия ПВО Siper будет намного лучше, и, как мы уже говорили, мы будем двигаться [по эффективности] к системе С-400 или даже более эффективной", - заявил Демир