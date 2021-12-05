В Анкаре не связывают поставки Bayraktar с напряженностью между Москвой и Киевом

АНКАРА, 5 декабря. /ТАСС/. Поставки турецких ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar на Украину не связаны с напряженностью между Москвой и Киевом. С таким утверждением выступил в воскресенье глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

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"Мы продали Украине партию БПЛА. Нет такого, что сейчас мы продаем [БПЛА], когда есть напряженность с Россией. Были договоренности по партии, о которой говорили с самого начала. У Украины были определенные производственные и инвестиционные проекты. <...> Это не связано с последними событиями. Не должно складываться мнение, что Турция отправляет Украине БПЛА из-за напряженности [с Россией]", - сказал Демир в интервью газете Milliyet. Между тем Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранее подтвердил, что украинские военные 26 октября впервые применили в Донбассе поставленный Анкарой беспилотный летательный аппарат "Байрактар". Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что "Байрактары" всегда поднимаются в воздух с боевым боекомплектом и применяются там, "где необходимо усиление". Нарушение минских соглашений Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета этой международной организации в Вене подчеркнул, что применение такой техники запрещено минскими соглашениями, а также не допускается мерами по усилению режима тишины, согласованными в июле 2020 года. Обеспокоенность в связи с сообщениями о применении украинскими вооруженными силами беспилотника "Байрактар" выразили внешнеполитические ведомства Германии и Франции.

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