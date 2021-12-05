Назарбаев считает, что распад СССР был предопределен

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. /ТАСС/. Множество факторов, среди которых и провал в экономике, и отсутствие сильной воли у руководства, привели к распаду Советского Союза. Об этом заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в показанном в воскресенье интервью для фильма Наили Аскер-заде "30 лет без Союза" в эфире телеканала " Россия-1 ".

"Развал был предопределен. Много причин - социалистическая экономика изживала свои ресурсы. Можно сказать, что сильной воли руководителя не было. Потом объективные факторы, в Вильнюсе, в Прибалтике, начались волнения. И никто из руководства Советского Союза, в том числе [президент СССР Михаил] Горбачев, не объяснил, что там произошло, что там случилось. Это отвернуло балтийские республики от Советского Союза", - сказал он.

По словам Назарбаева, переход от плановой экономики оказался ужасен, так как рухнули существовавшие прежде связи между входившими в состав СССР республиками. "И встали у нас (в Казахстане - прим. ТАСС) 130 предприятий, просто встали. И 2 млн человек стали безработными", - признал он.

Главы РСФСР, Белорусской и Украинской ССР Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук 8 декабря 1991 года в резиденции Вискули (Беловежская пуща, Белоруссия) подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, в преамбуле которого констатировалось, что СССР как "субъект международного права и геополитическая реальность" с этого момента прекращает свое существование.