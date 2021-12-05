Медведчук: тарифы на Украине за два года президентства Зеленского выросли на 49%

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Тарифы на Украине продолжают расти, в том числе из-за требований МВФ, за два года президентства Владимира Зеленского они увеличились почти на 50%. Об этом заявил глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук в интервью телеканалу "Звезда", которое в воскресенье опубликовано на официальном сайте ОПЗЖ.

"Тарифы повысили с 1 декабря, а МВФ в своем требовании для того, чтобы Украина смогла получить последующие транши в следующем году, заставил снять ограничение на их рост. За два года с момента прихода Зеленского к власти эти тарифы выросли на 49% и продолжают расти", - сказал Медведчук.

По его мнению, это свидетельствует об энергетическом кризисе в государстве. В доказательство этого политик напомнил о нехватке угля и угрозе веерных отключений электроэнергии. По его мнению, это является последствием "ограниченности" нынешней украинской власти.

Ранее аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак заявил, что цены на газ для населения Украины в результате подписания меморандума с МВФ вырастут на 50-70%, а с 2024 года - на 200%.

Исполнительный совет МВФ 23 ноября решил предоставить Киеву около 700 млн долларов по результатам первого обзора украинской экономики в рамках согласованного механизма кредитования "стенд-бай". Совет МВФ также решил продлить программу до конца июня 2022 года.

Кредитный механизм "стенд-бай" между Украиной и МВФ на 5 млрд долларов утвержден 9 июня 2020 года. Фонд сразу выделил Киеву 2,1 млрд долларов, а также были обозначены условия программы для выделения оставшейся суммы. Однако из-за невыполнения Киевом ряда обязательств перевод средств приостановили. Позже страна достигла всех требуемых макропоказателей, а в июле этого года были приняты 12 законов, оговоренных в меморандуме с МВФ. 18 октября стало известно, что миссия фонда договорилась с властями страны относительно экономических реформ в рамках первого обзора выполнения кредитной программы. При этом Украина обязалась перед МВФ не вводить ограничения цен на природный газ, который поставляется домохозяйствам.