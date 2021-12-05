В Белом доме заявили о важности предстоящего разговора между президентами России и США

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Планируемый на 7 декабря разговор по видеосвязи между президентом России Владимиром Путиным и американским президентом Джо Байденом будет очень важным, так как ничто не может заменить диалог между лидерами двух государств. Об этом в воскресенье в интервью телеканалу MSNBC заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Очевидно, разговор, который президент [США] проведет с президентом [России] Владимиром Путиным, будет очень важным. Замены диалогу между лидерами нет", - сказала она. Жан-Пьер добавила, что главы двух государств обсудят широкий круг вопросов и Байден "с нетерпением ждет" предстоящие переговоры.

Ранее Белый дом подтвердил планы проведения во вторник, 7 декабря, звонка по видеосвязи между Путиным и Байденом. Ожидается, что лидеры обсудят "целый ряд тем в отношениях США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы", отмечали в Вашингтоне.

В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал о том, что президенты в ходе встречи по видеосвязи рассмотрят двусторонние дела, актуальные вопросы международной повестки, в том числе Афганистан, Иран, внутриукраинский кризис, Ливию и, возможно, Сирию. Кроме того, добавил Ушаков, лидеры обсудят ход диалога по стратегической стабильности и наверняка поднимут тему реализации российской инициативы, предусматривающей проведение саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН.