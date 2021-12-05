Польское Морское управление подтвердило задержание в Балтийском море российского сухогруза

ВАРШАВА, 5 декабря. /ТАСС/. Польское Морское управление в городе Гдыня подтвердило задержание российского сухогруза в Гданьском заливе Балтийского моря. Соответствующая информация размещена в воскресенье на сайте управления.

"В настоящее время судно стоит на якорной стоянке. Инспектор Государственной портовой инспекции Морского управления Гдыни при содействии офицеров пограничной службы проинспектировал судно. На его основании составлена нота о задержании судна. О случившемся уведомили полицию", - говорится в сообщении.

В нем утверждается, что "в ночь с 3 на 4 декабря судно под российским флагом, следовавшее из Клайпеды в Северный порт Гданьска, покинуло обозначенный фарватер и не отвечало на вызовы". По информации управления, сухогруз "также не ответил на звонки капитана порта".

"Наши службы уведомили Морской департамент пограничной охраны, к которому обратились с просьбой о срочном вмешательстве из-за высокой вероятности создания угрозы для морского судоходства и риска посадки на мель в районе Собешевского острова. Кроме того, к месту происшествия было отправлено подразделение Морской поисково-спасательной службы. Через некоторое время был установлен контакт с судном, которое было направлено на якорную стоянку Северного порта", - информировало управление.

По его данным, офицеры Кашубской пограничной дивизии "поднялись на борт и проверили трезвость экипажа". "Трое членов экипажа, включая капитана, находились в состоянии алкогольного опьянения", - утверждается в сообщении.

Ранее специализированный польский сайт "Морской портал" сообщал, что пограничники Польши задержали в субботу в Гданьском заливе Балтийского моря российский сухогруз "Руслана". По его информации, судно, принадлежащее транспортной компании из Санкт-Петербурга, "шло со скоростью 11 узлов прямо в направлении пляжа на Собешевском острове <...> за пределами выделенного водного пути", а экипаж не отвечал на вызовы пограничных служб. К судну отправились спасатели и пограничники, в километре от пляжа сухогруз совершил разворот на 180 градусов, избежав выхода на мель.