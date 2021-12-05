Кандидат в президенты Франции Земмур объявил о создании собственного движения "Реконкиста"

ПАРИЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Кандидат в президенты Франции, радикальный полемист правых взглядов Эрик Земмур объявил о создании собственного движения "Реконкиста". Предвыборную программу он представил в воскресенье на своем первом митинге в качестве претендента на высший пост в стране.

"Наше движение "Реконкиста" начинает действовать. Мы должны вернуть стране ее экономику, безопасность, суверенитет, идентичность. Присоединяйтесь к нам", - сказал Земмур, обращаясь к 15 тыс. сторонникам, собравшимся в выставочном комплексе в парижском пригороде Вильпент.

"Мы готовы ответить на ожидания французов, взять рычаги управления страной в свои руки", - заявил он. "Сегодня мы начинаем нашу битву за Францию. Она должна стать мировой индустриальной державой, потому что промышленность создает основу богатства и суверенитета", - отметил Земмур. Он пообещал создать в случае избрания на пост президента "большое министерство промышленности, объединив в нем ключевые отрасли экономики" и "облегчить налоговое бремя".

Отвечая на обвинения политических оппонентов, Земмур подчеркнул, что "не является ни фашистом, ни расистом". "Я не расист, вы не расисты. Единственное, чего мы хотим, - сохранения нашей цивилизации, нашего наследия", - сказал он.

Укрепить суверенитет Франции

Земмур подчеркнул, что выступает за укрепление суверенитета страны. "Франция - не вассал США, я выступаю за развитие отношений со всеми - с Соединенными Штатами, Китаем, Россией", - заявил кандидат в президенты. Одновременно он указал, что "необходимо сохранять бдительность в вопросах геополитики". Земмур также высказался за "сохранение заморских департаментов в составе Франции".

Одной из главных целей на посту президента он назвал ограничение миграционных потоков в страну. "В случае избрания я остановлю эти потоки мигрантов в первую же неделю моих полномочий. Мы сохраним право на убежище только для небольшой категории беженцев", - сказал он. "Мы должны передать нашим детям Францию такой, какой мы ее получили сами", - сказал кандидат.

63-летний Земмур объявил 30 ноября о решении баллотироваться на пост президента Франции в качестве независимого кандидата. Он никогда не занимал выборных должностей. Всю свою профессиональную деятельность он работал журналистом в различных изданиях. Является автором нескольких книг, некоторые из которых посвящены критике радикального исламизма.

Список претендентов на пост главы государства постоянно пополняется и уже включает более четырех десятков имен, в него входят кандидаты от политических партий и самовыдвиженцы. Первый тур выборов во Франции пройдет 10 апреля 2022 года, второй - 24 апреля.