Умер бывший американский сенатор и кандидат в президенты Боб Доул

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Ветеран Второй мировой войны, бывший американский сенатор-республиканец и кандидат в президенты США на выборах 1996 года Боб Доул (Роберт Джозеф Доул) умер на 99-м году жизни.

"С тяжелым сердцем сообщаем, что сенатор Роберт Джозеф Доул умер сегодня рано утром во сне", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье в Twitter благотворительного фонда, основанного супругой политика Элизабет Доул. О причинах смерти в публикации не сообщается.

Доул в течение 27 лет - с 1969 по 1996 год - представлял в Сенате Конгресса США штат Канзас, а до этого восемь лет был членом Палаты представителей. На президентских выборах 1996 года он был кандидатом от республиканцев, однако проиграл демократу Биллу Клинтону, который переизбирался на второй срок.

Как отмечает агентство Рейтер, в феврале текущего года Доул сообщил, что у него диагностирован рак легких.