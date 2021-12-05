Глава Мюнхенской конференции посоветовал Украине взять пример с Финляндии в вопросе НАТО

БЕРЛИН, 5 декабря. /ТАСС/. Запад в свете разногласий с Россией мог бы посоветовать Украине ориентироваться в вопросе отношений с НАТО на Финляндию, которая является членом ЕС, но не входит в альянс. Такое мнение выразил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в опубликованном в воскресенье интервью газете Handelsblatt.

Говоря об украинском вопросе, он констатировал, что расширение инфраструктуры НАТО к российским границам и вовлечение в альянс Украины "для России является красной линией". "Мы, правда, не можем сказать, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО, но мы могли бы настоятельно посоветовать Украине: "Ориентируйтесь немного на финнов". Финляндия - член ЕС, но не НАТО", - сказал глава авторитетного форума.

Ишингер отметил, что "не верит - пока еще - в предстоящее вторжение России на Украину, которого некоторые опасаются". "Москва знает, что цена за это будет намного выше, чем выгода. Но хорошо России об этом напоминать, что НАТО и сделала в эти дни", - утверждал он. По его версии, Россия проводит "оппортунистическую политику". "В этой связи так важно с Россией вести переговоры с позиции западной силы", - полагает он.

В то же время Ишингер высказался за диалог нового правительства ФРГ и Москвы. "Да, обязательно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Оно должно упрямо придерживаться этой цели и выступать за двустороннее сотрудничество и диалог между ЕС и НАТО, с одной стороны, и Москвой - с другой", - полагает эксперт. "Ведь гротеском является то, что США с Россией активно обсуждают вопросы разоружения и стратегической стабильности, а [в отношениях] между ЕС и Россией царит полное молчание. Диалог с Россией мог бы быть лишь тогда ошибкой, если его будут интерпретировать как признак слабости", - подчеркнул Ишингер.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Песков также заверял, что Россия предпринимает все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.