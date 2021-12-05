"Клуб друзей Крыма": Греция превращается в военную базу США, нацеленную на юг России

АФИНЫ, 5 декабря. /ТАСС/. Греция за счет переброски американской военной техники и войск через ее территорию превращается в стратегическую базу США и НАТО, нацеленную на юг России, фокусируясь на Крыме. Такое мнение приводится в распространенном в воскресенье заявлении греческой организации "Клуб друзей Крыма".

"Американское неоколониальное правление в Греции снова усиливается, - подчеркнул клуб. - Последнее обновление Соглашения о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США с преобразованием его из годового в пятилетнее и с возможностью продления на неограниченный срок подтверждает наши оценки того, что наша страна становится стратегической базой евроатлантизма, нацеленной на Балканы и еще дальше на север, к Черному морю и югу России, фокусируясь на Крыме. Черное море уже постепенно превращается в "горячую" зону воздушных и морских наступательных операций, когда множество боевых самолетов и кораблей НАТО, в том числе греческих и турецких, участвуют бок о бок в эскалации напряженности".

По словам членов клуба, для переброски большого числа техники (военные корабли, беспилотники, вертолеты, бронетранспортеры) и массовой транспортировки отдельных воинских частей на Балканы и в другие пункты назначения используется новая база материально-технического обеспечения - порт и транспортная сеть города Александруполис. "Самое крупное на сегодняшний день сосредоточение и переброска американского военного оборудования через Александруполис не имеют ничего общего с попыткой создать беспокойство для Турции, как ложно передают как правительство Греции, так и основные СМИ в нашей стране. И Турция, и Греция как члены НАТО в полной мере выполняют свои стратегии холодной войны в рамках НАТО в отношении Крыма", - считает организация.

Она подчеркивает, что "недавнее обновление "оборонного" соглашения между Грецией и США запускает новый период напряженности и холодной войны в широком регионе, в том, что американцы называют "европейским театром военных действий" с созданием новых модернизированных вооруженных сил США в обстановке, когда напряженность постепенно доходит до красной черты, о чем свидетельствуют события в Белоруссии, Восточной Европе, а также растущая антироссийская риторика по поводу "передвижения" крупных российских подразделений на границе с Украиной, что опровергается даже некоторыми официальными источниками в США". "В то время мощное вооружение Украины продолжается и усиливается США с участием американских военных советников, это создает чрезвычайно опасную обстановку в Восточной Европе, на Балканах и в Черном море", - говорится в заявлении.

Против санкций США и ЕС

"В этой атмосфере нетерпимости греческий "Клуб друзей Крыма" твердо выступает против деструктивного дипломатического и политического возмездия с использованием в качестве оружия санкций против Крыма и Российской Федерации, применяемых США и ЕС, выступает за укрепление дружбы и сотрудничества греческого народа с народом Крыма. Значительное и признанное греческое меньшинство в Крыму, которое пользуется полными политическими правами и избирает депутатов греческого происхождения в крымский парламент, в то время как греческое государство не предоставляет гражданам Крыма визу для посещений Греции, может сыграть роль "конструктивного моста" в таком направлении", - подчеркнули члены организации.

"Мы призываем правительство Греции, греческие политические партии, прогрессивные общественные организации поддержать усилия по мирному урегулированию внутреннего конфликта на Украине путем диалога на основе международных Минских соглашений, подписанных вовлеченными сторонами. Греция должна воздерживаться от военных операций НАТО времен холодной войны, которые создают огромную опасность для всех наших соседних народов и стран. Членство в НАТО снова представляет собой опасность для существования нашей собственной страны", - подчеркнул греческий "Клуб друзей Крыма". По его мнению, в интересах Греции - установить сбалансированные отношения со всеми ключевыми игроками во всех геополитических центрах. "Путь мира и диалога - это единственный путь, который мы должны прокладывать для греческого народа и которому должно служить греческое государство", - говорится в заявлении.

Документ подписали от имени Координационного комитета клуба бывший первый заместитель министра национальной обороны Греции Костас Исихос, бывший первый заместитель министра финансов Греции Надя Валавани и известный адвокат Яннис Рахиотис.