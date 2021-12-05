WSJ: США предполагают, что Китай построит еще одну военную базу в Африке

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Американские разведслужбы предполагают, что Китай намерен построить военно-морскую базу на атлантическом побережье Африки, которая станет вторым военным объектом КНР на континенте. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники.

По ее сведениям, с помощью этой базы китайские корабли смогут пополнять запасы в Экваториальной Гвинее, что вызывает опасения у Белого дома и Пентагона. "Мы дали понять Экваториальной Гвинее, что определенные потенциальные шаги, связанные с китайской активностью, вызовут опасения в сфере национальной безопасности", - приводит издание слова чиновника высокого ранга в администрации президента США.

Согласно предположениям американского правительства, КНР может разместить базу в городе Бата, где уже есть построенный Китаем торговый порт. В настоящее время Китай обладает военной базой в Джибути.

В ноябре Пентагон в своем докладе о военной мощи Пекина предположил, что Китай намерен создать военные базы и другие объекты в целом ряде государств. По версии Пентагона, "КНР, вероятно, рассматривала в качестве мест для размещения объектов Народно-освободительной армии Китая ряд стран, включая Камбоджу, Мьянму, Таиланд, Сингапур, Индонезию, Пакистан, Шри-Ланку, Объединенные Арабские Эмираты, Кению, Сейшельские Острова, Танзанию, Анголу и Таджикистан".