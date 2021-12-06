ООН направила силы миротворцев в район Мали, где боевики напали на мирных жителей

ООН, 6 декабря. /ТАСС/. Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) направила отряд миротворцев в центральную часть страны, где в пятницу боевики убили не менее 30 мирных жителей. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь резко осуждает преступную атаку на мирных жителей 3 декабря близ деревни Сонго, <...> в ходе которой по меньшей мере 30 гражданских были убиты и несколько ранены. MINUSMA направила миротворцев в данный район", - говорится в распространенном им сообщении.

Глава всемирной организации Антониу Гутерриш выразил соболезнования близким погибших и поддержал правительство Мали в вопросе стабилизации обстановки в регионе.

Террористическая атака была совершена в регионе Мопти, южная часть которого граничит с Буркина-Фасо, а западная - с Мавританией. В Мопти действуют отряды группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин". Она была создана весной 2017 года и имеет тесные связи с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ).