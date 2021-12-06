СМИ: Франция предложила Японии обсудить условия проведения регулярных военных учений

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Правительство Франции предложило Японии провести переговоры о заключении соглашения, создающего условия для регулярных совместных военных учений. Об этом сообщила в понедельник газета Sankei Shimbun со ссылкой на источники.

Речь идет о выработке облегченных условий для завоза военнослужащих, вооружений и боеприпасов для проведения совместных учений, об обмене секретной информацией, взаимном снабжении горючим, оказании прочей технической поддержки. В настоящее время Япония, помимо США, имеет такие договоренности с Австралией, Великобританией и Индией.

В мае этого года на юго-западном японском острове Кюсю прошли трехсторонние учения вооруженных сил США, Франции и Японии. Была проведена отработка высадки воздушного десанта с военных кораблей.

Элитные подразделения вооруженных сил США, Франции и Японии отработали также взаимодействие при ведении боевых действий в городских условиях. Эта операция с участием примерно 220 спецназовцев имитировала доставку десанта на контролируемые Японией отдаленные острова в Восточно-Китайском море, на часть которых претендует Пекин.

Параллельно с этими учениями боевые корабли трех стран провели совместные тренировки в Восточно-Китайском море. В них участвовал также фрегат ВМС Австралии.