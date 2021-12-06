Индия и Россия подписали соглашения о стрелковом оружии и военном сотрудничестве

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /ТАСС/. Индия и Россия подписали ряд соглашений и контрактов, касающихся стрелкового оружия и сотрудничества в военной сфере. Об этом сообщил в понедельник в Twitter министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

"Рад, что подписаны ряд соглашений, контрактов и протоколов, касающихся стрелкового оружия и сотрудничества в военной сфере", - отметил он.

"Индия высоко ценит серьезную поддержку России. Мы надеемся, что наше сотрудничество принесет мир, процветание и стабильность всему региону", - добавил глава Минобороны Индии.

Сингх провел в понедельник в Нью-Дели переговоры с российским коллегой генералом армии Сергеем Шойгу. Открывая встречу, трансляцию которой вел телеканал NDTV, он подчеркнул, что "сотрудничество в сфере обороны - одно из важнейших направлений взаимодействия РФ и Индии".

"Я хочу с уважением отметить ваше личное участие в развитии нашего двустороннего сотрудничества в сфере обороны. Мы ценим сотрудничество с Россией, оно не направлено против какой-либо другой страны", - заявил Сингх, обращаясь к Шойгу.

Министр назвал продуктивными переговоры в сфере обороны. "Провел сегодня продуктивные, эффективные и важные двусторонние переговоры о сотрудничестве в оборонной сфере с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу в Нью-Дели", - отметил Сингх.

"Индия ценит особое привилегированное стратегическое партнерство с РФ", - подчеркнул он.

Переговоры индийского и российского министров обороны прошли в Нью-Дели в преддверии запланированного на вечер понедельника саммита РФ и Индии.