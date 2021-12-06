В Индии рассказали об ожиданиях от российско-индийского саммита

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /ТАСС/. Российско-индийский саммит подтвердит глубину и критическую важность особого привилегированного стратегического партнерства двух стран. Об этом заявил в понедельник министр обороны Индии Раджнатх Сингх на встрече с российским коллегой генералом армии Сергеем Шойгу, трансляцию которой вел телеканал NDTV.

"Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретятся сегодня (6 декабря - прим. ТАСС) после некоторого перерыва, вызванного пандемией, - сказал Сингх. - Сегодняшний саммит в очередной раз на фоне развивающихся геополитических обстоятельств подтвердит глубину и критическую важность особого привилегированного стратегического партнерства России и Индии".

Как ранее сообщал МИД Индии, прибытие Путина с официальным визитом в Нью-Дели ожидается в понедельник. Предыдущая встреча Путина и Моди состоялась в сентябре 2019 года во время визита индийского премьера во Владивосток. Ежегодный саммит не смог состояться в 2020 году из-за пандемии. Таким образом, 6 декабря будет первая очная встреча двух лидеров после их беседы на полях саммита БРИКС в Бразилиа в ноябре 2019 года. Кроме виртуальных встреч на высшем уровне, с ноября 2019 года они провели шесть телефонных переговоров.