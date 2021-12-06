Министр обороны Украины предложил направить в страну 500 канадских военных инструкторов

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Глава Минобороны Украины Алексей Резников предложил направить в страну дополнительно 500 канадских военных инструкторов.

"Вы осуществляете тренировочную программу на Украине. Думаю, мы можем ее расширить. Вместо 50 инструкторов пошлите 500 инструкторов", - сказал Резников в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, опубликованном в воскресенье.

Как отметил министр, "необходимо, чтобы Канада, Соединенные Штаты и Британия совместно и оперативно предоставили военную поддержку Украине в ее противостоянии с Россией". По словам Резникова, Украина нуждается в современном вооружении, а также канадских, американских и британских солдатах, дислоцированных вблизи линии соприкосновения в Донбассе.

Комментируя предложение Резникова, депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Максим Бужанский отметил, "как человек за него (министра обороны - прим.ТАСС) проголосовавший, вижу, что наступил момент спасать товарища, пока еще можно". "И начать нужно видимо с напоминания, что над территорией Украины должен развеваться украинский флаг, а не три флага иностранных государств, как бы дороги они ни были министру", - написал Бужанский в Telegram-канале.

В апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьером Канады Джастином Трюдо призвал увеличить число канадских военных инструкторов на Украине. Зеленский озвучил тогда стремление Киева получить План действий по подготовке к членству в НАТО (ПДПЧ), подчеркнув в этой связи, что Канада могла бы "проявить лидерство среди союзников", которые поддерживают предоставление ПДПЧ. На данный момент, в тренировочной миссии на Украине задействованы 200 канадских солдат.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против ЛНР и ДНР. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 4 декабря заявила, что США пытаются обострить конфликт между Украиной и Россией, обвиняя Москву в подготовке вторжения РФ в соседнюю страну.