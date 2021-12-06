Лукашенко рассчитывает на возобновление полноценного политического диалога с Финляндией

МИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении народу Финляндии с Днем независимости отметил, что рассчитывает на возобновление полноценного политического диалога с Хельсинки.

"Беларусь всегда с уважением относилась к Финляндии как к ментально близкому, надежному партнеру. Убежден, что в скором времени Минск и Хельсинки смогут возобновить полноценный политический диалог", - приводит в понедельник пресс-служба Лукашенко текст его послания.

Белорусский лидер добавил, что Минск "неизменно заинтересован в продолжении плодотворного сотрудничества с финской стороной в сферах зеленой экономики, энергетики, науки и образования, лесной промышленности, сельского хозяйства".

По словам президента, за последние сто с лишним лет Финляндия добилась заметных успехов, стала примером для многих государств по уровню жизни, образования, инноваций и медицины.