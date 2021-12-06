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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Польские пограничники обвинили белорусских силовиков в использовании шумовых петард

Как информировала погранохрана, зафиксировали 35 попыток незаконного пересечения границы

ВАРШАВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сотрудники погранохраны Польши выступили с обвинениями в адрес белорусских силовиков, которые, по заявлению польской стороны, бросали через границу шумовые петарды. Соответствующее сообщение разместила в Twitter Пограничная служба республики.

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Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"На участке, который охраняется подразделением погранохраны в Наревке, сотрудники белорусских служб бросали с машины шумовые петарды", - заявили в погранслужбе, сообщая об инцидентах на польско-белорусской границе, произошедших за минувшие сутки.

Как информировала погранохрана, в воскресенье было зафиксировано 35 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.

Ситуация на польско-белорусской границе резко обострилась 8 ноября, когда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши. Большинство таких попыток польские службы пресекают. В случае если мигрантам удается пройти на польскую территорию, часть из них задерживают, отправляя в охраняемые центры, но большинство возвращают на белорусскую сторону.

За 2021 год польские пограничники предотвратили почти 40 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 400 раз больше показателей 2020 года.

Теги
БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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