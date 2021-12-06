Ле Пен выступила за скорейшее создание сильного правого объединения в Европарламенте

ВАРШАВА, 6 декабря. /ТАСС/. Кандидат в президенты Франции, председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступила за скорейшее создание в Европейском парламенте сильного правого объединения. Соответствующую позицию она изложила в опубликованном в понедельник интервью польской газете Rzeczpospolita.

В субботу политик приняла участие в организованной польской правящей партией Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" встрече лидеров крупнейших европейских правых консервативных партий. Они обсудили углубление сотрудничества и предпочтительные направления развития Европейского союза.

Ле Пен в интервью отметила важность "идеи о том, что нации должны оставаться суверенными и свободными любой ценой". Только при этом условии, по ее словам, "они могут формировать Европейский союз". "Мы не можем согласиться с тем фактом, что без согласия народов <...> совершаются попытки шантажировать и угрожать навязыванием политики, противоречащей их интересам. Они лишены возможности защищать свои границы, сохранять свою идентичность, собственные ценности, культурные коды и обычаи", - отметила она.

"Это руководящая идея, которая объединяет наши партии. Мы хотим создать одну группу в Страсбурге как можно скорее, я надеюсь, что в течение текущего срока работы Европарламента", - сказала Ле Пен. "Когда мы разделены, Еврокомиссия стреляет в каждого из нас отдельно, как снайпер, - добавила она. - Когда мы объединимся, ей будет намного сложнее".

"Суд ЕС наложил на Польшу ежедневный штраф в размере €1 млн за нарушение верховенства закона. Что ж, Франция заплатит за Польшу этот штраф", - пообещала Ле Пен, напомнив, что Франция является чистым плательщиком взносов в бюджет ЕС. "Франция - это страна - основательница ЕС, его сердце. Насколько же мощной будет коалиция стран, борющихся за свою идентичность, если к ним присоединится Франция", - заключила она.