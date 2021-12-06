Страны ЕС наращивают расходы на безопасность, но снижают затраты на коллективную оборону

ТАСС, 6 декабря. Суммарные расходы стран Евросоюза на оборону увеличиваются шестой год подряд и в 2020 году составили €198 млрд, эта сумма является рекордной с момента начала сбора такой статистики в 2006 году. Однако, согласно докладу Европейского оборонного агентства EDA (European Defence Agency), опубликованному в понедельник, расходы на коллективную безопасность Евросоюза снижаются на протяжении четырех лет.

"19 из 26 стран-членов EDA увеличили свои расходы на оборону в 2020 году, при этом в шести странах затраты увеличились на 10% и более", - говорится в пресс-релизе агентства.

При этом расходы на коллективную оборону Европейского союза продолжают снижаться. За 2020 год они составили €4,1 млрд, что на 13% меньше, чем в 2019 году. Государства-члены EDA в течение прошлого года провели лишь 11% от общего объема закупок оборонного оборудования в сотрудничестве с другими государствами-членами ЕС при ориентире в 35%.