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Палестина намерена комплексно пересмотреть отношения с Израилем

По словам президента страны Махмуда Аббаса, "несмотря на то, что Израиль проводит агрессивную политику, продолжая строительство поселений и нападая на жителей палестинских городов и деревень, Палестина стремится сохранить стабильность в регионе"
Президент Палестины Махмуд Аббас AP Photo/Majdi Mohammed
Описание
Президент Палестины Махмуд Аббас
© AP Photo/Majdi Mohammed

КАИР, 6 декабря. /ТАСС/. Палестинское руководство приняло решение пересмотреть отношения и достигнутые договоренности с правительством Израиля. Об этом в понедельник сообщило палестинское агентство WAFA со ссылкой на заявление президента страны Махмуда Аббаса.

Об этой инициативе Махмуд Аббас проинформировал послов и лидеров ряда иностранных государств. В частности, он сообщил об этом премьер-министру Пакистана Имрану Хану и послу Индии в Палестине Мукулу Арья. В письме говорится, что "палестинское руководство пересмотрит не только отношения с Израилем, но и соглашения, подписанные между двумя странами".

Подробности новой политики Палестины в отношении Израиля не уточняются.

Между тем по словам Аббаса, "несмотря на то, что Израиль проводит агрессивную политику, продолжая строительство поселений и нападая на жителей палестинских городов и деревень, Палестина стремится сохранить стабильность в регионе".

В ноябре 2020 года Палестина и Израиль возобновили сотрудничество в сфере безопасности. Однако мирный процесс между двумя странами приостановлен с 2014 года из-за отказа Израиля признать границы, существовавшие до войны 1967 года.

Теги
ПалестинаИзраильАббас, Махмуд
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