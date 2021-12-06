Комиссия Сейма Латвии рассмотрит выдачу депутата для уголовного преследования 8 декабря

РИГА, 6 декабря. /ТАСС/. Комиссия Сейма (парламента) Латвии по мандатам, этике и заявлениям может рассмотреть вопрос о выдаче по просьбе Генпрокуратуры депутата Яниса Адамсонса, который был задержан в июне этого года Службой государственной безопасности (СГБ) по подозрению в шпионаже в пользу России, в среду, 8 декабря. Об этом в понедельник сообщает местное агентство LETA.

Заседание комиссии по мандатам, этике и заявлениям назначено на 12:00 (13:00 мск - прим. ТАСС) и будет проходить удаленно. В повестке заседания - просьба Генпрокуратуры выдать Адамсонса для уголовного преследования. На заседание приглашены сам Адамсонс, прокурор Юрис Лочмелис, руководитель юридического бюро Сейма Дина Мейстере. В начале заседания планируется голосование о его проведении в закрытом режиме.

Генпрокуратура Латвии 1 декабря обратилась в Сейм с просьбой дать согласие на начало уголовного преследования Адамсонса. Регламент парламента гласит, что Сейм принимает решение о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении члена законодательного органа, на его арест, обыск или другое ограничение его свободы на основании доклада комиссии по мандатам, этике и заявлениям.

Парламент 10 июня лишил неприкосновенности Адамсонса. Суд Видземского предместья Риги после этого несколько раз оставлял парламентария под арестом, под которым он находится с 11 июня.

17 июня посольство РФ в Латвии проинформировало, что получило от МИД страны подтверждение задержания россиянина в рамках уголовного процесса, находящегося в делопроизводстве СГБ балтийской страны. Посольство сообщило ТАСС, что российский гражданин Г. В. Силонов 1963 года рождения был задержан правоохранительными органами Латвии 9 июня в международном аэропорту Риги. По решению суда он был помещен под арест.

Как сообщили в конце июня в передаче "Ничего личного" местного телеканала "ТВ-3", всего в рамках расследования дела Адамсонса были задержаны и помещены под арест четыре человека.