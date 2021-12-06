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Лукашенко считает безосновательными упреки в адрес России относительно Украины

По словам белорусского президента, Западу нужен повод для того, "чтобы молотить Россию"

МИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Обвинения Запада в адрес России по поводу ее якобы возможной агрессии в отношении Украины являются безосновательными. Об этом заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов.

"Надо же повод для того, чтобы молотить Россию. Вот они повесили этот ярлык. Хотя никто в России не собирается нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что творится на Украине. И то, что там творится и что планируют натовцы и американцы там, неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что тут мы рядом", - сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.

Белорусский президент полагает, что "еще многое поменяется за этот месяц". "Вы еще многое увидите. Мы увидим вот эту развязку от Черного до Балтийского моря, к чему придем", - сказал он. "Поэтому какие-то развязки - я думаю, очень большие - будут и после Нового года", - добавил Лукашенко.

В Киеве периодически заявляют о якобы существующей военной угрозе со стороны России. При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не собирается нападать на кого бы то ни было, а так называемая российская угроза является выдумкой. По его словам, подобные обвинения в адрес России преследуют цель получения определенных преференций, что очевидно для всех.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаРоссия
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