ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 6 декабря. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости "китаизации" религии в стране и важности сосредоточения религиозной деятельности вокруг Коммунистической партии Китая. Об этом сообщила в понедельник газета South China Morning Post.

"Китаю следует взять курс на китаизацию религии, а также добиваться централизации верующих и духовенства вокруг партии и правительства", - цитирует издание китайского лидера, выступавшего на государственной конференции по вопросам религии.

Си Цзиньпин подчеркнул, что религиозная деятельность должна осуществляться в рамках закона, и не должна вмешиваться в образовательные, судебные, административные дела и общественную жизнь.

Он также отметил, что духовенство должно "совершенствовать самообразование, проявлять самодисциплину и внимательно следить за общинами".

Западные страны часто критикуют Пекин, обвиняя его в притеснении религиозных деятелей и представителей различных религиозных конфессий. В частности, западные СМИ усилили давление на Китай после того, как в августе 2018 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека проинформировало о поступлении данных, которые могут свидетельствовать о нарушении прав мусульман-уйгуров в Китае. Пекин называет эти обвинения не соответствующими действительности.