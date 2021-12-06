ЕС продлил санкции за нарушения прав человека, в том числе против граждан России и Китая

БРЮССЕЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Совет ЕС продлил на год - до 8 декабря 2022 года санкции за нарушения прав человека, в том числе против граждан России и Китая. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении совета ЕС.

"Совет ЕС принял решение, продлевающее действие санкций против частных лиц и организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека во всем мире на один год - до 8 декабря 2022 года. Санкции будут продолжать применяться ко всем фигурантам, за исключением одного человека, который скончался. Таким образом, общее число фигурантов списка сейчас составляет 14 физических и четыре юридических лица", - говорится в документе.

В этот список входят граждане Китая, "за нарушения прав уйгурского населения", России, "за репрессии против ЛГБТ в Чечне, а также Ливии, КНДР, Южного Судана и Эритреи.

Всем включенным в этот список людям запрещен въезд в страны ЕС и их банковские счета в Евросоюзе, если таковые будут найдены, подлежат заморозке. Юридическим лицам запрещен доступ к инвестициям и кредитованию в странах ЕС.