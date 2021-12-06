Военный комитет ОДКБ обсудит перспективы развития коллективных авиационных сил

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Начальники генштабов вооруженных сил стран - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудят угрозы военной безопасности и перспективы развития коллективных авиационных сил на заседании Военного комитета ОДКБ 8 декабря. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ОДКБ.

"Заседание Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности состоится 8 декабря в режиме видеоконференции. <...> В ходе заседания будут обсуждаться вызовы и угрозы военной безопасности в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности, а также вопросы дальнейшего развития Коллективных авиационных сил и организации противовоздушного прикрытия коалиционных группировок войск при их развертывании и применении в регионах коллективной безопасности", - говорится в сообщении.

В совещании под руководством председателя Военного комитета, начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова примут участие начальники генеральных штабов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев.

"Члены Военного комитета будут проинформированы о приоритетных направлениях деятельности ОДКБ в военной сфере, предложенных Республикой Армения в период председательства в организации в 2022 году, о государственных органах Кыргызской Республики, действующих в сфере обеспечения обороны, о ходе работы по привлечению миротворческого потенциала ОДКБ к миротворческой деятельности ООН и о подготовке Михайловской военной артиллерийской академией военных кадров для государств - членов ОДКБ по специальностям ракетных войск и артиллерии", - отметили в пресс-службе.