Президент Австрии привел к присяге нового канцлера Карла Нехаммера

ВЕНА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге в понедельник нового канцлера республики Карла Нехаммера. Он сменил на этом посту Александера Шалленберга, который снова возглавит МИД страны. Церемония состоялась в администрации главы государства во дворце Хофбург.

Экс-глава МВД Нехаммер 3 декабря после отставки Себастьяна Курца был назначен председателем правящей Австрийской народной партии, которая вместе с "Зелеными" образует правительственную коалицию, и поэтому теперь возглавил правительство Австрии.

Нехаммер стал шестым канцлером страны за президентский срок Ван дер Беллена с 2017 года. За это время канцлером с 2017 по 2019 год был Курц, из-за внутриполитической нестабильности правительство временно в течение нескольких дней летом 2019 года возглавлял Хартвиг Лёгер, первой женщиной канцлером полгода с лета 2019 года до января 2020 года была Бригитте Бирляйн, затем по итогам досрочных парламентских выборов на пост канцлера снова пришел Курц с января 2020 по октябрь 2021 года, 11 октября его почти на два месяца сменил Шалленберг.

Вместе с Нехаммером по его предложению к присяге приведены три новых министра и одна статс-секретарь. МИД вновь возглавил Шалленберг, министерство финансов вместо Гернота Блюмеля возглавил экс-статс-секретарь Минтранса Магнус Бруннер, МВД - бывший второй председатель парламента Нижней Австрии Герхард Карнер, министром образования, науки и исследований вместо Хайнца Фасмана стал ректор Университета Граца Мартин Полашек. Статс-секретарем по делам молодежи в ведомстве канцлера стала 26-летняя Клаудия Плакольм.

Нехаммер до назначения канцлером был с 2020 года министром внутренних дел в правительстве Себастьяна Курца. Он родился 18 октября 1972 года в Вене, после окончания гимназии служил в армии, демобилизовался в звании лейтенанта. Затем служил инструктором по стратегической коммуникации в министерстве обороны. В 2012 году после двух лет обучения окончил Дунайский университет города Кремс по специальности политическая коммуникация. С 2017 по 2020 год был депутатом Национального совета, с 2018 по 2020 год - генеральным секретарем Австрийской народной партии.

Перестановки в правительстве Австрии произошли в результате объявленного 2 декабря ухода Курца с поста лидера Австрийской народной партии и из политики в целом. До этого, в октябре 2021 года, Курц был вынужден покинуть пост канцлера из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. Лидер партии "Зеленых" и вице-канцлер Вернер Коглер объявил, что правительство продолжит работу в новом составе.