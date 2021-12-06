Моди заявил, что пандемия не остановила темпы развития взаимоотношений Индии и России

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди считает, что пандемия коронавирусной инфекции не смогла остановить темпы развития взаимоотношений Индии и России.

"Несмотря на сложности пандемии нет никаких изменений в темпах развития наших отношений, нашего особо привилегированного стратегического партнерства", - сказал Моди, открывая российско-индийский саммит в Нью-Дели.

"Наши страны тесно сотрудничают в противостоянии коронавирусной инфекции, будь это испытание вакцин, их производство, гуманитарная помощь или помощь людям, возвращающимся домой в это сложное время", - отметил глава индийского правительства.

Заключенные соглашения между странами в разных сферах укрепят их сотрудничество, заявил Моди. "Заключенные сегодня соглашения в разных сферах укрепят наше сотрудничество. Наше оборонное сотрудничество укрепляется посредством совместной разработки производства в рамках программы "Сделано в Индии", также расширяется сотрудничество в сфере космоса", - сказал он.

Индийский премьер также выразил признательность российскому лидеру за личный приезд в Нью-Дели. "Ваше превосходительство, добро пожаловать в Индию. Несмотря на ваш насыщенный график, вы нашли время посетить нас, это для нас очень важно. Уверен, что наши сегодняшние дискуссии будут весьма полезны для наших отношений", - подчеркнул Моди.

Российско-индийская дружба

Как отметил глава индийского кабмина, страны не только сотрудничают, но и относятся друг к другу с особой заботой, а индийско-российские дружеские отношения не подвержены изменениям из-за перемен на международной арене.

"На протяжении последних нескольких десятилетий на международной арене было много фундаментальных изменений, перемен, возникали разные геополитические формирования. Однако среди этих изменений то, что осталось неизменным, - это российско-индийская дружба. Обе наши страны не только сотрудничают друг с другом, но и относятся друг к другу с особой заботой", - сказал Моди.

По его словам, российско-индийская дружба, "действительно, уникальная и основанная на доверии".

Переговоры в формате "2+2"

Переговоры глав МИД и обороны России и Индии в формате "два плюс два" станут механизмом для укрепления практического сотрудничества двух стран, заявил Моди.

Индийский премьер подчеркнул, что "2021 год является особым для стратегического партнерства двух стран. Сегодня состоялась первая встреча глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "два плюс два". Этим мы запустили еще один новый механизм для укрепления практического сотрудничества", - отметил Моди.

Путин прибыл в понедельник с визитом Индию. Здесь он проводит переговоры с премьер-министром республики Моди. Ожидается, что во время переговоров стороны обменяются мнениями по актуальным темам международной повестки дня, включая совместную работу в рамках Группы двадцати, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, а также обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и обстановку в Афганистане.

​​​​​Главы министерств обороны РФ и Индии генерал армии Сергей Шойгу и Раджнатх Сингх, а также главы МИД двух стран Сергей Лавров и Субраманиям Джайшанкар встретились в формате "два плюс два" в понедельник в преддверии встречи Путина и Моди. Это была первая встреча в таком формате для Москвы и Нью-Дели.