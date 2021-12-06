Наблюдатели ПАСЕ посетят Грузию в начале декабря

ПАРИЖ, 6 декабря. /ТАСС/. Группа наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отправится с визитом в Грузию 8-10 декабря, чтобы оценить выполнение страной обязательств перед Советом Европы. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба организации.

"Cодокладчики ПАСЕ по мониторингу за соблюдением обязанностей и обязательств Грузии [перед Советом Европы] Титус Корлэцян (Румыния, "Социалисты, демократы, зеленые", SOC) и Клод Керн (Франция, "Альянс либералов и демократов за Европу", ALDE), совершат визит в эту страну с целью установления фактов с 8 по 10 декабря 2021 года. Дискуссии будут в основном сосредоточены на последних политических событиях, местных выборах в октябре 2021 года, реформе судебной системы и вопросе меньшинств - этнических, религиозных и сексуальных", - говорится в коммюнике.

В ходе поездки наблюдатели планируют встретиться с представителями властей Грузии, грузинской делегации в ПАСЕ и политических фракций в парламенте. Также они должны встретиться с представителями судебных органов, Государственного агентства по вопросам религии и представителями организаций по защите меньшинств.