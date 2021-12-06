Зеленский посетил позиции украинской армии у линии соприкосновения в Донбассе

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел позиции армии у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"В ходе рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинской армии в зоне проведения операции объединенных сил [зона силовой операции в Донбассе] и поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Сегодня также запланирована поездка Зеленского в Харьков, где с министром обороны Алексеем Резниковым он примет участие в мероприятиях по случаю годовщины образования вооруженных сил.