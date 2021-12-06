Генассамблея ООН не отдала места Афганистана и Мьянмы талибам и военным

ООН, 6 декабря. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН приняла в понедельник рекомендации комитета по проверке полномочий (аккредитационный комитет), посоветовавшего на прошлой неделе отложить решение вопроса о представителях Афганистана и Мьянмы, передает корреспондент ТАСС.

Решение по докладу комитета было принято без голосования. На практике оно означает, что представлять соответствующие страны во всемирной организации продолжат прежние представители.

Комитет ранее не установил сроков, когда всемирная организация вновь вернется к рассмотрению вопроса о представителях указанных стран.

В Мьянме в начале февраля к власти пришли военные, сместив гражданское правительство, направившее в ООН постпреда Чжо Мо Туна. В Афганистане в августе талибы (представители запрещенного в РФ движения "Талибан") захватили власть, прежний президент Ашраф Гани бежал из страны.

И военные Мьянмы, и талибы предложили ООН своих представителей, однако их полномочия должны быть подтверждены аккредитационным комитетом. Назначенный ранее Гани посол Гулям Исхакзай также направил в ООН письмо об аккредитации, как и Чжо Мо Тун.