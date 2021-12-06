Военные учения с участием 16 тыс. солдат пройдут в Эстонии весной

ТАЛЛИН, 6 декабря. /ТАСС/. Крупные военные учения Siil 2022 с участием порядка 16 тыс. военнослужащих пройдут в Эстонии весной 2022 года. В ходе маневров будет проверяться региональное сотрудничество в сфере обороны, сообщает в понедельник Генштаб сил обороны республики.

Целью учений является проверка боеготовности и оценка международного взаимодействия при реагировании на различные угрозы. Проведение маневров запланировано в период между серединой мая и началом июня. В них будут задействованы около 16 тыс. человек - военнослужащие срочной службы, резервисты, члены добровольческого военизированного формирования Кайтселийт, союзники и кадровые военные.

"Отличительной чертой грядущих учений станет акцент на региональное сотрудничество. Мы хотим отработать совместные действия с многонациональной дивизией НАТО "Север" и коллегами из Латвии. Почти каждый второй участник учений будет вызван из резерва, им предстоит сыграть ключевую роль в достижении боеготовности", - указал командующий эстонскими силами обороны Мартин Херем.

Основными аттестуемыми в ходе учений подразделениями станут 2-я пехотная бригада и центр стратегической коммуникации командования киберобороны. Маневры охватят юг Эстонии и север Латвии. "Мы сосредоточим усилия на оценке 2-й пехотной бригады и всей структуры управления от отделения и до оборонительных округов", - подчеркнул Херем.

В маневрах примут участие 1-я и 2-я пехотные бригады, а также подразделения службы тыла, военно-воздушных и военно-морских сил, командования киберобороны, военной полиции и сил специальных операций. Кроме того, список участников пополнят военнослужащие союзников и стран-партнеров.