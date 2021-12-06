Переговоры Путина и Моди продлились 3,5 часа

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /ТАСС/. Переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди завершились, встреча продолжалась 3,5 часа.

Лидеры обсудили отношения двух стран, включая совместную работу в рамках Группы двадцати, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, а также борьбу с терроризмом и ситуацию в Афганистане.

Перед началом встречи Путин заявил, что Россия относится к Индии как к великой державе с дружественным народом и поблагодарил Моди за приглашение. Президент РФ высоко оценил сотрудничество стран в экономике, инвестиционной сфере, энергетике, высоких технологиях, космосе и других отраслях. Путин также обратил внимание, что Россия намерена развивать военное сотрудничество с Индией.

Моди, в свою очередь, заметил, что пандемия не смогла остановить темпы развития взаимоотношений двух стран. Он высоко оценил усилия России и Индии в противостоянии коронавирусной инфекции, будь то испытание вакцин, их производство или гуманитарная помощь.

Нынешняя встреча Путина и Моди стала первой с 2019 года: предыдущие двусторонние переговоры состоялись в сентябре 2019-го - во время визита индийского премьера во Владивосток. Затем беседа двух лидеров прошла на полях саммита БРИКС в Бразилиа в ноябре 2019 года.