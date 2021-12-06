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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Погранохрана Польши заявила, что действует по закону

Как заявила пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская, они не выдворяют просящих убежище мигрантов

ВАРШАВА, 6 декабря. /ТАСС/. Польская пограничная охрана в ситуации с попадающими в республику нелегальными мигрантами действует в соответствии с законом. Об этом заявила в понедельник корреспонденту ТАСС пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская.

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"Если говорить о международном праве, то мы, как пограничная охрана, не можем комментировать нормы", - сказала она. "Пограничная охрана действует на основании и в соответствии с законодательством", - подчеркнула Михальская.

По ее словам, если мигранты обращаются к Польше с запросом о предоставлении международной защиты, "то всегда получают" возможность подать такое прошение.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в понедельник постановил, что мигранты, находящиеся на территории Польши и обратившиеся в ЕСПЧ, не могут быть высланы в Белоруссию. В пресс-службе суда уточнили, что суд получили 47 обращений о применении обеспечительных мер от 198 мигрантов, которые указывали, что находятся на польской территории и просят международной защиты.

Ситуация на польско-белорусской границе резко обострилась 8 ноября, когда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши. Большинство таких попыток польские службы пресекают. В случае если мигрантам удается пройти на польскую территорию, часть из них задерживают, отправляя в охраняемые центры, но большинство возвращают на белорусскую сторону.

За текущий год польские пограничники предотвратили почти 40 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 400 раз больше показателей прошлого года.

Теги
БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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