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Зеленский заявил о начале строительства украинского завода по производству военных дронов

Зеленский заявил о начале строительства украинского завода по производству военных дронов.

CNN: администрация Байдена рассматривает санкции против "окружения Путина"
Американские чиновники отметили, что окончательные решения по вопросам введения рестрикций еще не приняты
CNN: администрация Байдена рассматривает санкции против "окружения Путина"
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