ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Власти США не знают наверняка, намерена ли Россия вторгнуться на Украину, но полагают, что Москва готовит возможности для этого. С таким утверждением выступил в понедельник представитель администрации США на спецбрифинге, посвященном предстоящему разговору президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

"Я уточню, что мы не знаем, принял ли президент Путин решение о дальнейшей военной эскалации на Украине. Но мы знаем, что он готовит возможности для того, чтобы пойти на эту эскалацию, если он так решит", - отметил представитель администрации.

Байден проведет с Зеленским беседу по итогам видеозвонка с Путиным, до этого с лидером Украины переговорит Блинкен, отметил чиновник США.

США не знают наверняка, что РФ намерена вторгнуться на Украину, но считают, что Москва готовит возможность этого, заявил американский чиновник.

США будут готовы изучить вариант увеличения численности своих войск в Европе в случае вторжения РФ на Украину, подчеркнул американский чиновник.