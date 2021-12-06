В ООН надеются на деэскалацию вокруг Украины в результате разговора Путина и Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. ООН рассчитывает, что разговор по видеосвязи во вторник президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена приведет к деэскалации напряженности вокруг Украины. Об этом заявил в понедельник представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Предстоящий контакт, который, как я понимаю, пройдет в формате телефонной беседы или видеоконференции, крайне важен с учетом напряженности в разных частях мира", - сказал он.

"Мы надеемся увидеть как в результате этого разговора, так и в последующие недели после него деэскалацию напряженности вокруг Украины", - добавил он.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Российская сторона называет подобную информацию пустой и безосновательной.