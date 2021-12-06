Минобороны Израиля ужесточило контроль за экспортом в области кибертехнологий

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 декабря. /ТАСС/. Агентство по контролю за оборонным экспортом при Министерстве обороны Израиля ужесточило в понедельник контроль за экспортом продукции кибернетического сектора. Об этом сообщила пресс-служба израильского Минобороны.

"Агентство по контролю за оборонным экспортом Министерства обороны Израиля ужесточило контроль за киберэкспортом и опубликовало сегодня обновленную версию "Декларации конечного пользователя" [экспортируемых кибертехнологий]. Государство, заинтересованное в приобретении кибернетической или разведывательной системы, обязано подписать декларацию в качестве условия выдачи экспортной лицензии", - говорится в заявлении. В пресс-службе указали, что документ "обязывает приобретающее государство ограничивать использование киберсистем для расследования и предотвращения актов терроризма и преступности". "В декларации уточнено определение тяжкого преступления и терроризма", - добавили в Минобороны.

"В обновленной декларации также указываются обстоятельства, при которых использование киберсистем запрещено, и прямо указываются возможные санкции в случае несоблюдения обязательств, изложенных в декларации, включая ограничение использования киберсистемы или ее отключение", - указали в министерстве. Документ "был сформулирован министерствами обороны и иностранных дел в рамках новой политики Израиля по контролю за экспортом в отношении киберсистем", добавили в ведомстве.

В июле 2021 года сайт Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств опубликовали результаты журналистского расследования, согласно которым ряд стран мог вести слежку как минимум за 50 тыс. человек по всему миру с помощью израильской системы Pegasus израильской компании NSO Group. Целями слежки могли быть руководители государств, правительств и международных организаций, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон. Министерство обороны Израиля тогда же обещало принять меры в случае, "если будет установлено, что использование [продукции NSO Group]" происходило с нарушениями "условий лицензии или положений деклараций стран-покупателей".