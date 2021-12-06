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СМИ: премьер Греции провел телефонные разговоры с Блинкеном и сенатором Менендесом

Общим выводом переговоров было, что Греция является ценным и надежным союзником и фактором стабильности в широком регионе Восточного Средиземноморья и на Балканах

АФИНЫ, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провел в понедельник раздельные телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и председателем комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Робертом Менендесом. Стороны пришли к общему выводу о том, что Греция является ценным и надежным союзником США, сообщила газета "Прото тема".

По словам американских официальных лиц, Мицотакис обсудил с Блинкеном и Менендесом двусторонние отношения между Грецией и США, отмечает издание. Общим выводом было, что Греция является ценным и надежным союзником и фактором стабильности в широком регионе Восточного Средиземноморья и на Балканах.

Беседа с американскими политиками состоялась перед планируемым визитом Мицотакиса в Россию. Как сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому, Мицотакис 8 декабря будет находиться в Сочи. По словам Иконому, премьер намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным сотрудничество в сферах энергетики, туризма, культуры и образования, а также региональные и международные события.

Теги
СШАГрецияМицотакис, КириакосБлинкен, Энтони
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