В Пентагоне не увидели угрозы борту "Аэрофлота" со стороны самолета-разведчика США

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. В Пентагоне не считают, что американский самолет-разведчик мог создать угрозу лайнеру компании "Аэрофлот" в небе над Черным морем. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

"Такого риска не было", - сказал он. По его словам, американский самолет "не совершал каких-либо небезопасных или непрофессиональных маневров", а "данная ситуация была просто разрешена при помощи рутинных процедур со стороны представителей контроля воздушного движения".

3 декабря Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что российские истребители Су-27 и Су-30 были подняты в воздух для сопровождения стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США и самолета разведки и целеуказания CL-600 ARTEMIS сухопутных войск США над Черным морем. Кроме того, экипаж самолета авиакомпании "Аэрофлот", который в пятницу выполнял рейс Тель-Авив - Москва, получил команду от диспетчеров о смене эшелона, так как его траекторию движения пересекало другое воздушное судно. Принятые российскими диспетчерами меры обеспечили безопасное выполнение полетов над открытыми водами Черного моря.