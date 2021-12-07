Генассамблея ООН приняла резолюцию России и США по киберсфере

ООН, 6 декабря. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН в понедельник одобрила без голосования российско-американскую резолюцию о нормах поведения в киберсфере и предотвращении преступлений в данной области. Документ под названием "Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности и поощрение ответственного поведения государств в сфере использования информационно-коммуникационных технологий" ранее был принят в Первом комитете Генассамблеи.

В тексте отмечается, что "в интересах всех государств - продвижение использования информационно-коммуникационных технологий в мирных целях и предотвращение конфликтов, возникающих при их применении".

Россия и США призывают не допустить применения информационных ресурсов или технологий "в преступных или террористических целях". Подтверждается, что "добровольные, необязательные нормы ответственного поведения стран могут снизить риски для международного мира, безопасности и стабильности". В то же время отмечается возможность выработки дополнительных обязательных правил, если это будет уместно.

Россия и США приглашают все страны присоединиться к правилам поведения в киберпространстве, изложенным в докладах Рабочей группы открытого состава и Группы правительственных экспертов.

Как заявил ранее заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, документ укрепит международный мир и безопасность в области использования информационно-телекоммуникационных технологий.