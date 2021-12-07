ЛЮБЛЯНА, 7 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд Словении признал незаконным требование об обязательной вакцинации госслужащих от коронавируса, которое власти страны планировали ввести с 1 октября. Об этом в понедельник сообщило агентство STA со ссылкой на суд.

Отмечается, что в конце сентября конституционный суд заблокировал на время принятие требования со стороны властей, согласно которому госслужащим необходимо быть привитыми от коронавируса, либо с момента их выздоровления должно пройти не более шести месяцев. Согласно идее руководства страны, отрицательный результат теста на ковид не давал бы сотрудникам госсектора возможность выходить на работу. При этом требование относилось бы к сотрудникам министерств, полиции, военным, а также административным работникам.

В понедельник Конституционный суд Словении постановил, что данное требование нарушает конституцию страны. Для того чтобы оно начало действовать, по мнению инстанции, необходимо внести изменения в закон об инфекционных заболеваниях.