Белый дом не подтвердил, что целостность Украины входит в число ключевых интересов США

Прямой вопрос на эту тему был задан в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки. У нее поинтересовались, рассматривает ли президент США Джо Байден "текущую территориальную целостность" Украины как отвечающую "жизненно важным интересам США". Однако официальный представитель американского лидера в ответ заявила, что обеспечение территориальной целостности Украины отвечает интересам "глобального сообщества".

"Я бы сказала, что, конечно, мы рассматриваем территориальную целостность Украины как отвечающую жизненно важным интересам, глобальным интересам, [интересам] глобального сообщества. А нашим [американским] интересам отвечает обеспечение стабильности во всей Европе. Но в дальнейшие определения я углубляться не стану", - подчеркнула Псаки. При этом она выразила мнение, что однозначного положительного или отрицательного ответа на упомянутый вопрос, по сути, дать нельзя. "Вы спрашиваете так, будто хотите получить ответ "да" или "нет". А внешняя политика содержит немного больше нюансов", - сказала представитель Белого дома корреспонденту новостной радиослужбы телекомпании Си-би-эс, который и спрашивал у нее про целостность Украины.

Кроме того, Псаки сообщила, что согласна с призывом пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, касающимся предстоящего контакта между Москвой и Вашингтоном на высшем уровне. Песков ранее призвал "не предаваться экзальтированным, эмоциональным" ожиданиям от запланированных на вторник переговоров президента России Владимира Путина и Байдена. "Считаю, да", - ответила представитель Белого дома, когда ее попросили уточнить, разделяет ли она мнение представителя Кремля на этот счет.

"<...> Речь идет о возможности, о чем мы [ранее говорили], провести беседу по спектру вопросов. Президент [Байден] верит в дипломатию на уровне лидеров. И это [предстоящая беседа] - возможность очень ясно и прямо изложить, в каких сферах у нас [США] имеется серьезная обеспокоенность. В том числе относительно российской военной активности на границе с Украиной. А также для того, чтобы вновь подтвердить поддержку нами [Соединенными Штатами] суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявила Псаки. "Безусловно, самому президенту Путину предстоит принимать решения о том, какие шаги он собирается или не собирается делать", - добавила представитель Байдена.

Она не пояснила, сколько времени глава администрации США планирует посвятить в ходе предстоящего видеозвонка российскому лидеру Украине, а сколько - развитию договоренностей, достигнутых на июньском саммите в Женеве. "Мы, безусловно, ожидаем, что Украина будет крупной темой обсуждения. Но есть и другие темы, которые, как мы ожидаем, получат определенное внимание [двух лидеров]", - заявила по этому поводу Псаки. По ее словам, более подробно на эту тему Белый дом может высказаться по завершении беседы Путина и Байдена.

Ситуация вокруг Украины

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Песков также заверял, что Россия прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.