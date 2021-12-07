Канада изучает вопрос дипломатического бойкота Олимпиады в КНР

ОТТАВА, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Канады изучают вопрос о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Китае после того, как об этом объявили Соединенные Штаты. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщила представитель канадского внешнеполитического ведомства Кристель Шартран.

"Нас уведомили о решении США. Мы продолжим обсуждать этот вопрос с нашими партнерами и союзниками", - сказала она. Представитель МИД добавила, что "Канада по-прежнему глубоко обеспокоена тревожными сообщениями о нарушениях прав человека в Китае".

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США приняли решение устроить дипломатический бойкот предстоящих Олимпийских игр в Китае. Она подтвердила, что Вашингтон уже уведомил союзников и партнеров за рубежом о принятом решении. США предоставляют союзникам самим принимать теперь решения относительно участия или неучастия в мероприятиях в Китае по случаю Олимпиады, заверила Псаки.

С призывами бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин, как отмечал в марте официальный представитель МИД республики Чжао Лицзянь, выступает категорически против политизации спорта отдельными странами и организациями, пытающимися под лозунгом защиты прав человека срывать крупные состязания и вмешиваться во внутренние дела других государств. Национальный олимпийский комитет США, как уточнила весной его руководитель Сьюзан Лайонс, не поддерживает идею бойкота Игр в Пекине.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.