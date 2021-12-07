Глава МИД Украины не ожидает "прорывов" от разговора Путина и Байдена

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба полагает, что в ходе видеозвонка президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена во вторник они не достигнут каких-либо прорывов.

"Я бы не ожидал завтра каких-то прорывов. Я думаю, что завтра каждая страна заявит свои, скажем так, максималистские видения и логику дальнейших действий, а потом уже будут работать разные команды над тем, как дальше будет развиваться ситуация", - заявил Кулеба в понедельник вечером в эфире телеканала ICTV. Кроме того, он предположил, что американский лидер пошлет сигнал России на тему того, что сделают партнеры Украины в случае "военной операции" против Украины.

Министр подтвердил, что после переговоров американского и российского лидеров состоится телефонный разговор Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

Глава МИД добавил, что Украине нужен "комплексный пакет сдерживания России". По его словам, он должен включать три элемента: "политическую коммуникацию с Россией", потенциальные экономические санкции в отношении РФ и "системную помощь каждой страны" по укреплению обороноспособности Украины и ее вооруженных сил. При этом Кулеба признал, что Украина понимает, что "НАТО за нее воевать не будет". В то же время он убежден, что и России не удастся достигнуть соглашения с Западом о гарантиях безопасности. "Я исключаю, что сейчас подобное соглашение будет достигнуто", - сказал он, добавив, что только украинский народ будет решать вопрос движения страны в НАТО.

Путин и Байден проведут переговоры по видеосвязи 7 декабря. Как сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президенты обсудят напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности.

Ранее Путин предложил начать предметные переговоры по достижению юридических гарантий нерасширения НАТО на восток. Российский лидер особо отметил, что России "нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства".