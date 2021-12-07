Лидеры четырех европейских стран и США выступили за возобновление нормандского формата

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Лидеры Великобритании, Италии, США, Франции и ФРГ обсудили отношения между РФ и Украиной и выступили за возобновление переговоров в нормандском формате. Об этом сообщил в ночь на вторник Елисейский дворец.

"В понедельник 6 декабря президент Франции [Эмманюэль Макрон] провел переговоры с главами государств и правительств формата "[НАТО] Квинт" (Франция, Германия, Италия, Великобритания и США), <...> обсудили напряженность в отношениях между Россией и Украиной, выразили решимость уважать суверенитет Украины и выразили приверженность работе на благо мира и безопасности в Европе. Все они вновь заявили о необходимости возобновления переговоров России с Украиной в рамках "нормандской группы" под эгидой Франции и Германии", - гласит коммюнике.​​​​​

Ситуация вокруг Украины

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Песков также заверял, что Россия прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и минским соглашениям.

Во вторник, 7 декабря, президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден проведут переговоры по видеосвязи. Как сообщил в понедельник Песков, президенты обсудят напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова и далее прилагать посреднические усилия в рамках Контактной группы и нормандского формата (РФ, ФРГ, Франция, Украина) для урегулирования ситуации на Украине. В то же время он подчеркнул, что возможная министерская встреча "должна быть хорошо подготовлена", включая разработку обстоятельного совместного заявления "с конкретными рекомендациями" Украине и республикам Донбасса как сторонам конфликта.

Россия на высшем уровне неоднократно выражала приверженность минским соглашениям 2015 года, которые Москва считает безальтернативной основой урегулирования внутреннего конфликта на Украине.