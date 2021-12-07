Пентагон запросит у Конгресса средства на разработку новых ударных беспилотников

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Пентагон намерен запросить у Конгресса США средства на две секретные программы по разработке новых ударных беспилотников. Об этом министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил в опубликованном в понедельник интервью газете Politico.

"У меня есть две [программы], которые я собираюсь предусмотреть в бюджете на 2023 [финансовый] год в той или иной форме", - заявил Кендалл. По его словам, речь идет о "беспилотных боевых летательных аппаратах, беспилотных платформах, которые предназначены для совместной работы с истребителями, такими как F-22 или F-35". "С другой стороны, они работают совместно с бомбардировщиками, такими как B-21", - добавил министр.

Как отметил Кендалл, об этих программах будет заявлено в бюджетном запросе Пентагона, который поступит в Конгресс в начале следующего года. "Это будут <...> засекреченные программы. <...> Но я попытаюсь сделать так, чтобы они были запущены в 2023 году", - пояснил он.