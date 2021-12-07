В Белом доме назвали время видеозвонка Байдена и Путина

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Видеозвонок президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланирован на 18:00 мск во вторник, 7 декабря, он пройдет в закрытом для прессы режиме. Это следует из графика, распространенного в понедельник вечером Белым домом.

Перед этим у Байдена запланирован ежедневный разведбрифинг. Других мероприятий в графике американского лидера во вторник нет.

Как рассказал ранее журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, предстоящий онлайн-саммит Путина и Байдена не будет транслироваться целиком, планируется показать первые кадры со встречи, затем общение лидеров будет закрытым.

Как сообщил на прошлой неделе помощник российского лидера Юрий Ушаков, Путин и Байден могут обсудить широкий круг тем, в том числе внутриукраинский кризис, ситуации в Афганистане, Иране, Ливии, речь также может пойти о положении дел в Сирии. Отдельное внимание будет уделено вопросам двусторонней повестки. Посол России в США Анатолий Антонов, говоря о возможном эффекте от саммита, отмечал, что беседа президентов России и США будет способствовать "успокоению обстановки" в Европе.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в свою очередь заявляла, что Байден намерен на переговорах с Путиным сосредоточиться на теме Украины. По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, лидер Соединенных Штатов также заявит о настрое Вашингтона на стабильные отношения с Москвой.

Предыдущий саммит Путина и Байдена состоялся в июне в Женеве, тогда президенты участвовали в нем лично, а не по видеосвязи.