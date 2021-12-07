Япония пока не приняла решения по вопросу дипломатического бойкота Олимпиады в Китае

ТОКИО, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Японии на данный момент не приняли какого-либо решения, связанного с дипломатическим бойкотом зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом во вторник на регулярной пресс-конференции заявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси.

"Мы в курсе заявления американской стороны, но хотели бы воздержаться от комментирования заявления третьих стран по поводу Игр", - сказал он. Хаяси отметил, что "в настоящее время неясно, что конкретно подразумевается под дипломатическим бойкотом" Олимпиады в Пекине, и подчеркнул, что в отношении действий Японии в связи с этим "на данный момент ничего не решено". "В любом случае мы рассчитываем, что Олимпийские и Паралимпийские игры как символ мира будут открыты", - добавил он.

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США приняли решение устроить дипломатический бойкот предстоящих Олимпийских игр в Китае. Одновременно она уточнила, что решение правительства США не распространяется на американских спортсменов, которые смогут поехать на состязания в Пекин.

С призывами бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин, как отмечал в марте официальный представитель МИД республики Чжао Лицзянь, выступает категорически против политизации спорта отдельными странами и организациями, пытающимися под лозунгом защиты прав человека срывать крупные состязания и вмешиваться во внутренние дела других государств. Национальный олимпийский комитет США, как уточнила весной его руководитель Сьюзан Лайонс, не поддерживает идею бойкота Игр в Пекине.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.