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Агентство по ПРО Минобороны США завершило сооружение радара дальнего обнаружения на Аляске

Радиолокационная станция, действующая в диапазоне частот 2000-4000 ГГц, позволит обнаруживать и отслеживать все существующие классы боеголовок баллистических ракет

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Агентство по противоракетной обороне (MDA) Минобороны США завершило сооружение радиолокационной станции с большой дальностью распознавания целей (LRDR, Long Range Discrimination Radar). Церемония окончания строительства радара на авиабазе Клир в штате Аляска состоялась в понедельник.

"Этот день олицетворяет невероятно важную веху для защиты США. Строительство LRDR завершено, и мы можем приступить к тестам, за которыми последует полноценная работа этой жизненно важной системы", - приводит пресс-служба ведомства слова своего главы, вице-адмирала ВМС Джона Хилла, который добавил, что новый радар позволит "лучше защищать США от угрозы баллистических и гиперзвуковых ракет".

Как утверждают американские военные, радиолокационная станция, действующая в диапазоне частот 2000-4000 ГГц, позволит обнаруживать и отслеживать все существующие классы боеголовок баллистических ракет, а также заниматься мониторингом спутников или других объектов на околоземной орбите. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2022 год (первоначально планировалось это сделать в 2020 году), а приемка намечена на 2023 год (первоначально планировалось в 2022 году).

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