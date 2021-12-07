В МИД Японии заявили, что выступают за конструктивный диалог с Россией по Курилам

"Мы рассчитываем и впредь продолжать конструктивные консультации с российской стороной по этому вопросу", - отметил он. В то же время Хаяси подчеркнул, что готовящееся введение Россией режима свободной таможенной территории на этих островах, а также "активные призывы к японским компаниям и компаниям третьих стран принять участие в экономическом развитии" этих территорий идут вразрез с позицией японского правительства "по четырем северным островам" (так в Японии называют южные Курильские острова). "В том числе [вразрез] договоренностям, достигнутым лидерами двух стран по вопросу совместной экономической деятельности на четырех северных островах", - добавил глава японского внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что Токио неоднократно озвучивал Москве соответствующую позицию.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил до 1 августа 2022 года обеспечить принятие поправок, касающихся льготного режима ведения бизнеса на Курильских островах. Согласно поручениям главы государства, такие компании не должны признаваться плательщиками налогов на прибыль и имущество организаций, землю и транспорт. В конце ноября на совещании правительства министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что поправки, касающиеся льготного режима ведения бизнеса на Курилах, предусматривают освобождение компаний от налогов на протяжении 20 лет с момента регистрации, льготный режим продлится до декабря 2046 года.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

По итогам визита Путина в Японию в декабре 2016 года и его встреч с занимавшим тогда пост премьера Синдзо Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов. Это должно стать основой для подписания документа. В настоящее время страны ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов.